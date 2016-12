Gelson Martins dá moral ao leão

A equipa poveira chegou mesmo a assustar aqui ou ali o último reduto leonino, que contou com várias alterações: Esgaio, Douglas e Bruno César fizeram companhia ao único defesa habitualmente titular, o uruguaio Sebastian Coates.Ainda assim, o Sporting dispôs de uma soberana chance para dilatar o marcador, mas Castaignos, isolado, não conseguiu enganar Paulo Vítor.O descanso trouxe mais do mesmo. Gelson a desbravar a defesa do Varzim e Dost a desperdiçar ocasiões atrás de ocasiões (aos 63’ chegou mesmo a atirar ao poste após a melhor jogada dos leões no encontro).Aos 54 minutos, uma contrariedade para o Sporting. O médio Adrien Silva sai lesionado após uma entrada dura de Lima Pereira, que só viu amarelo. Quase no fim, Gelson poderia ter bisado, mas Paulo Vítor fez uma defesa gigante.O Sporting decide agora em Setúbal, com o Vitória, na próxima quarta-feira, o acesso à fase final da Taça da Liga, que se realiza no final do mês de janeiro no Algarve.