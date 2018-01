Gelson Martins falha receção do Sporting ao Guimarães

Conheça a lista dos jogadores convocados por Jorge Jesus.

Por Lusa | 15:32

O extremo português Gelson Martins ficou esta quarta-feira fora dos convocados do Sporting para a receção ao Vitória de Guimarães, de 20.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.



Gelson lesionou-se no encontro com o FC Porto, das meias-finais da Taça da Liga, há uma semana, e vai falhar o encontro de hoje com os vimaranenses.



Em relação à lista alargada de convocados que o treinador Jorge Jesus levou para a 'final four' da Taça da Liga, além do internacional português, saíram o guarda-redes Luís Maximiano e os médios Misic, Palhinha e Wendel.



O Sporting, terceiro classificado, em igualdade com o Benfica e a dois pontos do líder FC Porto, recebe hoje, às 21h00, o Vitória de Guimarães, oitavo, numa partida que será arbitrada por Luís Godinho, da associação de Évora.



Lista de 18 convocados:



- Guarda-redes: Rui Patrício e Romain Salin.



- Defesas: Ristovski, Sebastián Coates, Mathieu, Piccini, André Pinto e Coentrão.



- Médios: Bruno Fernandes, Bryan Ruiz, Marcos Acuña, Bruno César, Battaglia, William Carvalho e Ruben Ribeiro.



- Avançados: Bas Dost, Doumbia e Montero.