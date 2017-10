Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Gelson Martins na mira do Barcelona

Bruno de Carvalho não abdica dos 60 milhões da cláusula de rescisão do extremo.

08:20

Gelson Martins há muito que é seguido pelos principais clubes europeus e no sábado, em Andorra, voltou a ser observado pelo Barcelona e mais propriamente pelo secretário técnico Robert Fernández, responsável por muitas das contratações do clube.



O jovem extremo leonino, de 22 anos, não fez um jogo extraordinário, mas a exibição por Portugal não esmoreceu o interesse dos blaugrana que já receberam excelentes referências sobre o jogador, de André Gomes e principalmente de Nélson Semedo. Gelson teve no último defeso vários clubes interessados, mas que sempre esbarraram na intransigência de Bruno de Carvalho em exigir os 60 milhões de euros da cláusula

Aquando do jogo de Champions em Alvalade, as direções de ambos os clubes terão conversado sobre Gelson e na possibilidade deste sair para Barcelona na próxima temporada.



Nesta altura, o jogador só tem a cabeça centrada no Sporting, e o jogo da Champions, dia 17 em Turim com a Juventus, pode ser uma nova oportunidade do internacional português mostrar toda a sua qualidade, na Europa do futebol, à semelhança daquilo que fez na época passada diante do Real Madrid e do Borussia de Dortmund.



Para além de Gelson Martins o responsável do Barcelona, segundo o jornal ‘Mundo Deportivo’, também observou André Silva (AC Milan).



Bas Dost recuperado

O avançado holandês Bas Dost está recuperado do problema no joelho direito sofrido num treino da seleção da Holanda. Menos uma dor de cabeça para Jorge Jesus que não pode contar com Doumbia e Alan Ruiz.



Revolução na Taça

Jorge Jesus prepara-se para mudar quase toda a equipa na Taça de Portugal, quinta-feira com o Oleiras. Salin, Tobias, Petrovic, Podence, Iuri e Gelson Dala devem ser titulares.



Fábio Coentrão

Para além de Doumbia e Alan Ruiz, Fábio Coentrão continua a realizar trabalho individualizado no sentido de melhorar a condição física.