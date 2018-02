Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Gelson para agitar

Extremo faz um teste esta quarta-feira antes do jogo, mas tudo aponta para que esteja apto.

Por Mário Figueiredo | 08:47

Jorge Jesus conta com Gelson Martins para o clássico desta quarta-feira (20h15, Sport TV 1) referente à primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal, apesar de o jogador ter estado parado devido a uma lesão muscular na coxa direita.



A situação física de Gelson Martins tem vindo a registar melhorias significativas, daí que o técnico tenha levado o extremo para o Porto. O jogador vai efetuar um teste esta quarta-feira, antes do jogo, mas tudo aponta para que esteja apto no duelo com o FC Porto.



Jorge Jesus admitiu na conferência de imprensa que tem uma "réstia de esperança" de contar com o jogador, determinante no ataque da equipa.



Segundo o CM apurou, Jesus está ciente dos riscos que vai correr ao lançar o jogador, mas não esconde o desejo de vencer o jogo.



"Estamos envolvidos em três provas, porque já ganhámos a Taça da Liga. O campeonato e a Taça de Portugal são competições muito importantes e aqui não posso escolher", disse na antevisão do jogo, parafraseando o amigo Quinito: "Tenho de pôr sempre a carne toda no assador. Ou seja, tudo o que tiver de bom, correndo o risco de mais à frente poder ter prejuízos. Mas estas competições são muito importantes."



Os leões estão ainda envolvidos na Liga Europa, na qual vão defrontar o Astana, nos 16 avos de final, dia 15.



Casillas na baliza para o jogo n.º 100

Tudo aponta para que Iker Casillas volte esta quarta-feira a ser titular na baliza do FC Porto. Isto porque desde que perdeu a condição de titular nos jogos referentes ao campeonato e à Liga dos Campeões, o guarda-redes internacional espanhol tem sido dono das redes nos jogos da Taça de Portugal e da Taça da Liga.



Na Taça de Portugal, Casillas foi a jogo no encontro da 4ª eliminatória frente ao Portimonense (3-2). Voltou depois a jogar na partida com o V. Guimarães, dos oitavos de final (4-0). E manteve o estatuto de guarda-redes da equipa na competição no jogo dos quartos de final, frente ao Moreirense (2-1), realizado no passado dia 11 de janeiro. Pleno, portanto, em jogos da Taça de Portugal.

A cumprir-se este hábito, Casillas fará esta quarta-feira, frente ao Sporting, o jogo número 100 desde a chegada ao Dragão, em pleno verão de 2015.



Nos 99 jogos até agora disputados pelo FC Porto, Casillas somou 63 vitórias, 20 empates e 16 derrotas.



Casillas, agora com 36 anos, perdeu no Dragão a condição de titular absoluto devido a falta de empenho nos treinos, segundo justificação dada na altura (início de outubro) pelo treinador Sérgio Conceição. Desde então, a opção em jogos das duas principais frentes (campeonato e Liga dos Campeões) tem recaído em José Sá.