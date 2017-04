Gelson poupado para defrontar Benfica

Além disso, é fundamental no esquema de Jesus. Soma quatro golos na Liga, e é o rei das assistências com nove passes decisivos.



Certo é que Gelson Martins está recuperado da mazela e volta às opções para o jogo com o V. Setúbal na sexta-feira (20h15), sendo que não deverá alinhar a totalidade dos 90 minutos. O extremo é um dos jogadores mais utilizados por Jorge Jesus, tendo realizado 39 jogos, num total de 3222 minutos nesta temporada. Só na Liga alinhou em 27 jogos (2350 minutos).Além disso, é fundamental no esquema de Jesus. Soma quatro golos na Liga, e é o rei das assistências com nove passes decisivos.

Gelson Martins tem sido poupado por Jorge Jesus de forma a apresentar-se no dérbi com o Benfica, no próximo dia 22, na máxima força, apurou oO jovem extremo, de 21 anos, falhou o jogo com o Boavista (triunfo leonino por 4-0 com hat-trick de Bas Dost) devido a um ligeiro traumatismo no joelho esquerdo contraído num treino.Jorge Jesus não facilitou e aproveitou para fazer descansar o jogador a pensar no dérbi com o Benfica, naquele que é considerado, em Alvalade, o jogo mais importante da época. O técnico poupou Gelson e ao mesmo tempo deu 76 minutos a Podence para ganhar ritmo competitivo, também a pensar numa eventual substituição no dérbi.