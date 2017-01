Gelson renova com retroativos

Apesar do assédio de vários clubes europeus, os leões mostram-se tranquilos quanto à renovação. Bruno de Carvalho já está disponível para pagar um milhão de euros líquidos por ano e quer aumentar a cláusula para 80 milhões de euros.



O processo negocial só deverá ser retomado após as eleições de 4 de março (Bruno de Carvalho e Pedro Madeira Rodrigues são para já os únicos candidatos), mas o clube já terá feito saber a Gelson e ao seu empresário que o novo contrato terá efeitos retroativos nesta temporada, tal como aconteceu aquando da renovação do médio William Carvalho.



É precisamente a excelente época que o jovem tem feito que está a complicar a negociação. O extremo, de 21 anos, pretende integrar a lista dos mais bem pagos do clube, em que estão incluídos Adrien Silva e Rui Patrício, com cerca de 1,5 milhões de euros líquidos por ano. Acima deste valor só mesmo Bas Dost, a transferência mais cara do clube (10 milhões, mais 2 milhões por objetivos), que aufere dois milhões de euros líquidos por temporada.

Gelson Martins está tranquilo em relação à renovação de contrato com o Sporting, pois em cima da mesa está uma cláusula que prevê o pagamento de retroativos, apurou o Correio da Manhã.As negociações têm conhecido avanços e recuos. O CM sabe que os leões tentaram afastar o empresário do jogador Ulisses Santos, situação que veio agitar todo o processo com a inclusão de novas exigências.Gelson Martins tem sido uma das revelações da equipa leonina e é um dos jogadores mais cobiçados do plantel, embora tenha contrato com o Sporting até 2021 e uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros.