Vitória de Setúbal 0-2 Sporting

39' - Excelente corte de Zeegelaar a investida de Vasco Fernandes.



31' - Cartão amarelo para Zeegelaar. Holandês falha o jogo com o Benfica.



30' - Cartão amarelo para Schelotto.



29' - Remate fraco de Alan Ruiz e defesa de Bruno Varela.



28' - Cartão amarelo para Vasco Fernandes.



23' - Cartão amarelo para Nuno Pinto por falta sobre Gelson. A falta parece ter sido feita fora da área.



22' - Bas Dost falha o golo por muito pouco. Remate do holandês passa perto do poste.



20' - Cruzamento de Bruno César, Fábio Cardoso hesita no corte e Gelson Martins remata para o golo.



19' - Rúben Semedo em zona frontal vai à malha lateral.



8' - Livre batido por Bruno César, mas William Carvalho não consegue desviar.



6' - Nuno Pinto atira contra a barreira.



4' - João Amaral é travado em falta por Rúben Semedo Livre perigoso para a baliza de Patrício.



2' - Iniciativa de João Carvalho termina com o corte de Coates para canto!



0' - Começa a partida no Bonfim!



Onze do Sporting: Rui Patrício, Schelotto, Coates, Ruben Semedo, Marvin, William, Adrien, Gelson, Bruno César, Alan Ruiz e Bas Dost.



Onze do Vitória de Setúbal: Bruno Varela, Vasco Fernandes, Venâncio, Fábio Cardoso, Nuno Pinto, Mikel, Costinha, Amaral, Bonilla, João Carvalho e Edinho.



O Sporting desloca-se esta sexta-feira ao Bonfim para defrontar o Vitória de Setúbal, em jogo da 29.ª jornada da Liga.



Os 'leões', terceiros, a oito pontos da liderança e praticamente sem hipóteses na luta pelo título, visitam um Setúbal que esta época 'travou' Benfica (derrota por 1-0) e FC Porto (0-0) no Bonfim, mas também fora, onde empatou com ambos.



O encontro tem início marcado para as 20h30 e terá arbitragem de João Pinheiro, da Associação de Futebol de Braga.

49' - Remate de Bas Dost bloqueado por Fábio Cardoso.Começa a segunda parte do encontro.Um minuto de compensação.Erro de Bruno Varela a oferecer a bola a Gelson Martins. O extremo serviu Alan Ruiz, que só não aumentou a vantagem leonina porque Frederico Venâncio bloqueou o remate.João Carvalho entrega a João Amaral, mas o jogador está em posição irregular.Canto de Nuno Pinto e Edinho falha o desvio ao primeiro poste.