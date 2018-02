Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Génio de Espinho embala Panteras

Grande golo do boavisteiro permite praticamente garantir a manutenção na Liga.

Por Paulo Jorge Duarte | 08:20

O Boavista recebeu este domingo o V. Guimarães e venceu por 1-0 com um golo fantástico de Fábio Espinho. A equipa de Jorge Simão ascendeu ao sexto posto.



A equipa vimaranense entrou mais acutilante e Hurtado, no primeiro minuto, cabeceou com perigo. Os axadrezados sacudiram a pressão e Kuca respondeu, com um remate junto ao poste da baliza de Douglas. Rui Pedro criou, aos 29’, perigo na área adversária mas Pedro Henrique resolveu em esforço. A terminar a 1ª parte, Kuca cabeceou para defesa de Douglas.



Após o intervalo, o Boavista consolidou o domínio do meio-campo. Talocha subiu pelo flanco esquerdo e cruzou largo para Fábio Espinho rematar de primeira, aos 58’, para um grande golo.



A equipa de Pedro Martins reagiu e o jogo passou a ser disputado no último reduto das panteras. Rafael Miranda cabeceou, aos 74, à figura de Vagner e o marcador não se alterou.



Até final, o Boavista geriu a reação vitoriana e venceu de forma justa. Com este triunfo, os boavisteiros praticamente garantiram a manutenção.



Jorge Simão: "Vitória justa e inatacável"

Jorge Simão, treinador do Boavista, classificou a vitória sobre o V. Guimarães como "justa e inatacável". O técnico congratulou-se por atingir os 30 pontos, mas retira a candidatura europeia: "Todos temos sonhos. Também sonho ser campeão europeu. Estamos a dar passos para cimentar e melhorar a equipa." Já Pedro Martins (V. Guimarães) lamentou que o VAR tenha anulado um penálti e reclamou a expulsão de Yusupha.