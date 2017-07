Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Geraldes lê Saramago no banco do Sporting

Jogador entreteve-se a ler 'Ensaio Sobre a Cegueira', minutos antes do jogo Sporting-Valência.

08:59

É uma das obras mais conhecidas de José Saramago, tanto que até foi adaptada a um filme de Hollywwod, realizado por Fernando Meirelles e com Julianne Moore, Mark Ruffalo e Dany Glover no elenco. "Ensaio Sobre a Cegueira" conta uma história de um mundo distópico, em que todas as pessoas vão ficando cegas, até a sociedade mergulhar na anarquia total.



Foram obras como esta, publicada em 1995, que deram a Saramago o Prémio Nobel da Literatura, em 1998, e lhe trouxeram uma legião de fãs.



Sabe-se agora de mais um apreciador da obra do escritor ribatejano, falecido em 2010. Esta quinta-feira, o Sporting defrontou o Valência na Suíça. Minutos antes do jogo começar, Matheus Pereira e Francisco Geraldes ocuparam o sue lugar no banco de suplentes. Mas se o brasileiro preferiu ouvir música, o jovem médio português entreteve-se a ler o livro de Saramago.



Um gesto pouco habitual em jogadores de futebol, que fez a imagem tornar-se rapidamente viral nas redes sociais.



Literatura à parte, o jogo mostra que o Sporting ainda tem muita lição para estudar. A derrota por 3-0 contra os espanhóis mostra que a equipa está longe da forma ideal. E não consta que Saramago tenha escrito sobre futebol...