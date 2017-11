Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Gian Piero Ventura despedido do cargo de selecionador italiano

Técnico, de 69 anos, estava na seleção 'azzurra' desde julho de 2016.

O treinador Gian Piero Ventura foi esta quarta-feira afastado do cargo de selecionador italiano, depois de ter falhado a qualificação para a fase final do Mundial2018, anunciou a Federação Italiana de Futebol (FIGC).



A decisão foi revelada após uma reunião da FIGC, convocada pelo presidente Carlo Tavecchio, para analisar o fracasso da seleção transalpina no apuramento para o Campeonato do Mundo que vai decorrer na Rússia, algo que não sucedia há 60 anos.



"A partir de hoje, Gian Piero Ventura deixou de ser o selecionador italiano", lê-se num comunicado do organismo.



Em toda a sua história, a Itália apenas perdeu a primeira edição do Mundial, em 1930, no Uruguai, declinando o convite para participar, e a de 1958, na Suécia.



A eliminação na segunda-feira também significou o fim de um ciclo para alguns símbolos da seleção, como Gianluigi Buffon, Daniele De Rossi e Andrea Barzagli, que eram os únicos campeões mundiais de 2006 ainda a permanecer na equipa.