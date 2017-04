Gil Dias certo no Benfica

Casa cheia com o Marítimo

O encontro de amanhã (18h15, BTV) na Luz entre Benfica e Marítimo está a gerar uma grande corrida aos bilhetes, pelo que é de esperar casa cheia, apurou o CM. O facto de o Benfica estar na liderança e de ser feriado (Sexta-feira Santa) ajudam a explicar esta, mais do que provável, enchente.



O último jogo do Benfica no seu estádio (com o FC Porto, 1-1) assinalou o melhor registo da temporada: 64 036 espectadores. Esta época em jogos da Liga, as águias têm uma média de 51 351.



Gil Dias já não foge ao Benfica. A SAD dos encarnados chegou a acordo com o Mónaco para a transferência do extremo de 20 anos, que deverá assinar por cinco épocas, apurou oO jovem está emprestado pelo clube francês ao Rio Ave e foram as exibições nos vila-condenses que impressionaram os responsáveis das águias. O trabalho de observação começou há muito tempo e nos últimos dias acertou-se a mudança para a Luz, na próxima época. As boas relações entre o Benfica e o empresário Jorge Mendes, que representa o jogador, foram decisivas para se concretizarem as negociações, que estão praticamente fechadas.Gil Dias tem sido uma das revelações do campeonato e um dos elementos-chave na boa época que o Rio Ave, 7º classificado, está a fazer. Já marcou cinco golos no campeonato (7 em todas as competições), leva três assistências e um punhado de grandes exibições, que já despertaram a cobiça de vários clubes europeus. De resto, essa foi uma das razões que fizeram o Benfica fechar já o negócio, garantindo uma das maiores pérolas do futebol português.