Glasgow Rangers exige 226 mil euros por cancelamento de jogo com o Benfica

Jogo marcado para esta terça-feira no Canadá foi cancelado pelo Benfica mas ainda há bilhetes à venda.

Por José Carlos Marques | 02.10.17

O clube escocês Glasgow Rangers exige uma compensação de 200 mil libras (226 mil euros) devido ao cancelamento da Eusébio Cup, que deveria opor o clube ao Benfica esta terça-feira, em Toronto, no Canadá.

A equipa treinada por Pedro Caixinha quer que os sócios e apoiantes do clube sejam compensados pelas despesas que fizeram para estar presente no jogo, avança o jornal britânica The Sun.

O Benfica anunciou o cancelamento do jogo alegando incumprimento do contrato por parte da empresa organizadora, mas a Elite Soccer Entertainment diz que a atitude do Benfica não tem justificação.

O jornal diz que, apesar do evento estar cancelado, ainda havia bilhetes à venda esta segunda-feira. De facto sites de venda de bilhetes como o Stubhub tinham, esta segunda-feira, bilhetes disponíveis para o estádio de Hamilton, onde o jogo se deveria disputar.