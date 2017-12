Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Goleada no sapatinho do Leão

Técnico leonino pediu um triunfo com muitos golos e os jogadores corresponderam com nota artística.

Por Mário Figueiredo | 21.12.17

Jorge Jesus pediu uma vitória volumosa e a equipa cumpriu. O Sporting goleou esta quarta-feira o frágil U. Madeira por 6-0 e deu um passo importante rumo ao apuramento para o final four da Taça da Liga.



O treinador leonino geriu o plantel, mas não facilitou. Manteve a maioria dos habituais titulares (Rui Patrício, Bruno Fernandes e Bas Dost começaram no banco e Coentrão nem tinha sido convocado) e a goleada foi-se construindo com naturalidade.

O U. Madeira encarou os leões olhos nos olhos. Jogou o jogo pelo jogo. Pagou a fatura do atrevimento, mas mostrou que pode fazer melhor na II Liga.



A velocidade de Podence, Gelson e Acuña foi criando problemas à defesa insular. O primeiro golo chegou por Doumbia, depois de recuperar uma bola a Sagna. Sucederam-se um tiro no poste de Podence e uma bola na trave de Coates. Adivinha-se a goleada. Os insulares não aguentariam o ritmo na segunda parte. E foi isso que aconteceu. Mathieu fez o 2-0 de cabeça na sequência de um canto.



As entradas de Bas Dost e Bruno Fernandes deixaram os rivais desorientados. A avalanche ofensiva dos leões aumentou substancialmente, assim como os golos. Chastre ia adiando o inevitável. Doumbia bisou depois de empurrar a bola para dentro da baliza (61’). Bas Dost voltou a não marcar na Taça da Liga, mas serviu Gelson Martins no 4-0.



O pesadelo dos insulares aumentava, assim como a fome de golos dos leões. Coates procurou e conseguiu fazer o 5-0. E a goleada foi selada com um golão de Iuri Medeiros. Jesus pediu e teve uma goleada no sapatinho.



ANÁLISE

Doumbia mostra serviço

Doumbia continua a mostrar serviço a Jesus. Numa altura em que se fala na sua saída em janeiro, já fez cinco golos em dois jogos (três ao Vilaverdense na Taça de Portugal ).



Fora de horas

Os moldes da Taça da Liga têm de ser repensados. É uma competição que favorece claramente os grandes e, mesmo assim, não aproveita a massa adepta desses clubes com jogos agendados para as 21h15 a meio da semana.



Arbitragem segura

O portuense Vasco Santos teve uma arbitragem segura e tranquila. Benefício da dúvida num corte de Romaric com a mão dentro na área, quando estava a cair numa tentativa de cortar a bola. Bem no capítulo disciplinar. O resultado avolumado permitiu uma noite tranquila.