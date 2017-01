Golo de Falcao coloca Mónaco na final da Taça da Liga

As duas formações defrontam-se já no próximo fim de semana, em Paris, desta feita para o campeonato, num jogo que pode ser crucial nas aspirações das duas na corrida ao título, numa altura em que os monegascos lideram com três de vantagem para os parisienses, que são terceiros, a um ponto do Nice, segundo.

O Mónaco, de Leonardo Jardim, assegurou esta quarta-feira a presença na final da Taça da Liga de França, na qual vai defrontar o Paris Saint-Germain, ao derrotar o Nancy por 1-0, no Principado.O antigo avançado do FC Porto Radamel Falcao anotou o único tento da partida já no tempo de descontos da primeira parte, aproveitando o erro grave do guarda-redes contrário Guy Roland.Na final, a equipa de Leonardo Jardim, e que conta ainda com os lusos João Moutinho e Bernardo Silva, vai medir forças com o Paris Saint-Germain, formação que assegurou o concurso do luso Gonçalo Guedes e que na terça-feira goleou o Bordéus por 4-1.