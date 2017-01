Vitória de Setúbal triunfa sobre o Nacional

Um golo de Frederico Venâncio, aos 86 minutos, garantiu este sábado o triunfo do Vitória de Setúbal sobre o Nacional por 1-0, em jogo da 17.ª jornada da I Liga de futebol, disputado no estádio do Bonfim, em Setúbal.



Numa altura em que o nulo parecia ser inevitável, o golo do defesa-central permitiu à equipa setubalense somar os três pontos e manter-se em zona tranquila na pauta classificativa.



Com este triunfo, o Vitória subiu ao 10.º lugar com 22 pontos, enquanto a equipa madeirense continua afundada na penúltima posição da prova com 12 pontos, podendo cair para a lanterna-vermelha, caso o Tondela vença na segunda-feira em casa do Sporting de Braga.

