Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Golo de Jonas salva águia

Triunfo dos encarnados nunca esteve em causa e até podia ter sido mais dilatado se a pontaria no remate final estivesse afinada.

Por Octávio Lopes | 01:30

Um golo do oportunista Jonas deu ontem a vitória do Benfica, diante do Feirense, no Estádio da Luz, numa partida em que as duas equipas efetuaram exibições a roçar o confrangedor. O triunfo das águias, contudo, nunca esteve em causa, já que, mesmo jogando mal, conseguiram criar mais um punhado de boas oportunidades. Falharam umas por manifesta falta de pontaria no momento do remate final, e outras porque Caio mostrou serviço.



Já o Feirense também teve duas boas ocasiões, mas Svilar, com duas excelente intervenções, evitou que tal sucedesse.



A águia entrou a ter bola e a conseguir levá-la até à área adversária com algum perigo, quase sempre pelo flanco esquerdo, através dos irrequietos Grimaldo e Diogo Gonçalves. No minuto 5, após um ‘roubo’ de Fejsa, Jonas ficou na cara de Caio e atirou fraco e à figura. Cinco minutos depois, Grimaldo e Diogo Gonçalves soltaram Jonas na área, que rematou forte para grande defesa de Caio. Do canto, o Benfica fez o 1-0, num lance confuso em que Caio saiu aos pés de Salvio e a bola sobrou para Jonas faturar.



Seguiu-se uma leve e inconsequente reação do Feirense. Já com o jogo repartido e adormecido, o Feirense dispôs de uma enorme oportunidade num remate frontal bombeado, fora da área, de Etebo, em que Svilar brilhou. Perto do intervalo, após centro de Grimaldo, Jonas apareceu sem oposição na área, outra vez a rematar mal.



Na segunda parte entrou melhor o Feirense. E logo aos 46’, Tiago Silva, na área, após escapadela de Edson Farias na esquerda, falhou o tempo de remate. Logo a seguir, o mesmo Tiago Silva, perto da meia-lua, disparou forte, para grande defesa de Svilar. Depois, o Benfica voltou a mandar. E teve dois bons lances para aumentar o marcador. Caio, contudo, esteve bem a remates dos isolados Salvio e Diogo Gonçalves. Na parte final, os jogadores do Feirense evidenciaram falta de pulmão, enquanto o Benfica se limitou a gerir o resultado.



Vitória destaca entrada forte

"Entrámos fortes, fizemos o golo, podíamos ter feito mais cedo. Depois acabámos por deixar o jogo ir para um ritmo mais baixo. Não fomos o que queríamos ser na primeira parte. Temos capacidade para fazer melhor", disse Rui Vitória no final do jogo, deixando rasgados elogios aos jovens Svilar e Diogo Gonçalves, que ontem se estrearam como titulares na Luz em jogos do campeonato. " Às vezes, as oportunidades surgem, agarram-nas e fazem carreiras brilhantes", salientou. Vitória falou ainda sobre a ausência de Rafa: "Os bons também têm de ficar de fora". Já sobre o próximo jogo em Manchester para a Champions, a mensagem do treinador foi clara: "Preparar o melhor possível o jogo e ir a Manchester com o objetivo que queremos, que é vencer".