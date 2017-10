Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Gomes da Silva atira-se a Luís Filipe Vieira

Ex-vice das águias defende continuidade do treinador Rui Vitória.

Por Filipe António Ferreira | 08:47

Rui Gomes da Silva, antigo vice-presidente do Benfica, continua na onda de criticas à direção liderada por Luís Filipe Vieira embora partilhe da opinião do líder das águias de manter o técnico Rui Vitória neste período conturbado da equipa de futebol.



"O recurso à chicotada psicológica é, porventura, tão velho como o futebol. Sendo coerente com tudo o que sempre defendi, não posso deixar de concordar com o presidente. Mudar de treinador, agora, seria abrir a ‘caixa de Pandora’ e admitir erros que, neste momento, não podem ter existido. Um novo treinador seria arranjar desculpas para o erro e um outro responsável, que seria... o menos culpado. Disfarçaria por uns momentos, mas colocaria tudo o resto a nu... mais depressa", escreveu o no blogue Novo Geração Benfica.



Gomes da Silva vai mais longe ao apontar os erros da estrutura se Vitória sair: "Seria a estrutura do Benfica a reconhecer que, nos últimos 2 anos, tínhamos ganho por causa dos erros alheios e não com todo o mérito, como aconteceu! Seria a estrutura do Benfica a reconhecer que em vez de nos termos reforçado com jogadores de qualidade, tínhamos optado por outro caminho ou por jovens ainda com muito para aprender! Seria a estrutura do Benfica a reconhecer que tínhamos facilitado na substituição de Ederson, Semedo, Lindelof, ... ou na procura de, para além de um central rápido, um 6 e um 8 para substituir Fejsa e Pizzi. Seria a estrutura do Benfica a reconhecer que tínhamos tido um treinador sem sistema alternativo", acrescentou.



Atl. Madrid quer Talisca

As exibições do médio Talisca, brasileiro do Benfica emprestado ao Besiktas, está a despertar o interesse de grandes clubes europeus. O Atlético Madrid foi o último a surgir como possível destino do esquerdino de 23 anos.



Segundo a imprensa turca, o emblema colchonero está na disposição de avançar com perto de 20 milhões de euros para garantir já em janeiro o jogador, contudo, as águias têm a última palavra e só deixam sair o brasileiro por um valor nunca inferior aos 25 milhões de euros.