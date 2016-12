Gonçalo Guedes mais perto do Valência

O que achou desta notícia?







77.8% Muito insatisfeito

77.8% 5.6%

5.6%



16.6% Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







77.8% Muito insatisfeito

77.8% 5.6%

5.6%



16.6% Muito satisfeito Outras 18 pessoas também já deram o seu contributo pub

Gonçalo Guedes, avançado do Benfica, está mais perto de sair para o Valência na reabertura do mercado em janeiro, apurou o CM. O pré-acordo entre os clubes já está estabelecido e os valores da transferência rondam os 25 milhões de euros. As negociações entre os responsáveis das águias e do clube espanhol avançaram nas últimas semanas e o negócio está praticamente fechado.Apesar de Gonçalo Guedes ser, neste momento, titular indiscutível, os responsáveis encarnados podem abrir mão do jogador por entenderem que Jonas está pronto para recuperar o lugar que tem sido ocupado pelo jovem de 20 anos. O brasileiro, que esteve lesionado quase quatro meses, voltou à competição frente ao Estoril e fez os primeiros minutos na Luz diante do Rio Ave (4ª feira). Em breve, irá voltar à titularidade.O CM sabe que, perante as iminentes saídas de Guedes e Lindelof, de saída para o Man. United, os responsáveis encarnados não querem libertar mais nenhum jogador importante no plantel para não comprometer os objetivos para a presente época. Grimaldo e Ederson são outros jogadores que colecionam interessados, mas vão continuar às ordens de Rui Vitória.