Gonçalo Oliveira perde na primeira ronda

Oliveira é atual 248.º do 'ranking' mundial.

Por Lusa | 13:52

O tenista português Gonçalo Oliveira foi hoje afastado na primeira ronda do 'challenger' italiano de Cortina, ao perder diante do italiano Andrea Arnaboldi.



Oliveira, atual 248.º do 'ranking' mundial, perdeu frente ao 299.º jogador do mundo, pelos parciais de 6-3 e 6-1, em apenas 48 minutos.