Gonçalo Paciência de regresso ao FC Porto

Jogador de 23 anos estava a jogar, atualmente, no Vitória de Setúbal.

O avançado Gonçalo Paciência, que estava emprestado ao V. Setúbal desde o início desta época, volta ao FC Porto nos próximos dias.



Os dragões acionaram a cláusula de regresso do jogador que constava no contrato com os sadinos.



