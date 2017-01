Gonçalo Paciência reforça ataque do Rio Ave

Gonçalo Paciência é o primeiro reforço do Rio Ave nesta reabertura mercado de transferências, ao qual se deve juntar o lateral esquerdo Afonso Figueiredo, que alinha nos franceses do Rennes, e que está ultimar os detalhes do seu regresso a Portugal.



"Posso garantir trabalho, luta e atitude é o resto vem por acréscimo. O Rio Ave é um clube que tem crescido muito nos últimos anos e sou certo que vão encontrar um grupo fantástico", afirmou o atacante.Gonçalo Paciência é o primeiro reforço do Rio Ave nesta reabertura mercado de transferências, ao qual se deve juntar o lateral esquerdo Afonso Figueiredo, que alinha nos franceses do Rennes, e que está ultimar os detalhes do seu regresso a Portugal.

O Rio Ave, da I Liga portuguesa de futebol, anunciou hoje a contratação do ponta de lança português Gonçalo Paciência, por empréstimo do FC Porto.O avançado, de 22 anos, chega a Vila do Conde, onde reencontra o técnico Luís Castro, que já o tinha orientado no FC Porto B, depois de ter sido cedido no início da temporada aos gregos do Olympiacos.Gonçalo Paciência já conheceu a sua nova equipa e, em declarações ao sítio do clube na Internet, assumiu a satisfação com o novo desafio na I Liga, depois da passagem na temporada passada pela Académica.