Gonçalo Paciência regressa ao FC Porto para "viver um sonho"

Jogador diz que regressa "mais homem", até porque quando saiu "ainda era um menino".

Por Lusa | 22:07

O FC Porto oficializou esta segunda-feira o regresso de Gonçalo Paciência, que, depois de duas épocas e meia a jogar em outros clubes por empréstimo, garantiu estar a viver "um sonho" voltando aos 'azuis e brancos'.



O avançado internacional português, de 23 anos, prometeu, em declarações ao Porto Canal, que vai "dar o máximo" para ajudar a equipa a conquistar títulos e garante que ainda tem muito para mostrar.



"As sensações são muito boas. É a segunda parte do sonho, porque a primeira já vivi quando estive aqui há três anos. Volto muito motivado e muito feliz, porque foi para isto que trabalhei e foi para isto que lutei. Agora vou dar o meu melhor e o meu máximo", disse o jogador.



Formado nas camadas jovens dos 'dragões', Gonçalo Paciência diz agora que regressa "mais homem", até porque quando saiu "ainda era um menino", com o sonho, já concretizado, de representar a equipa principal do FC Porto, pela qual marcou um golo.



"Este Gonçalo é o Gonçalo que já encontrou o caminho certo para se afirmar e estar num patamar superior. Sou mais um para ajudar", afirmou ainda, garantindo que tem um objetivo bem definido: "Ajudar a equipa e ajudar este clube, que é o meu, a ganhar títulos".



Após passagens pelos gregos do Olympiacos, a Académica e o Rio Ave, Gonçalo Paciência representou o Vitória de Setúbal na primeira metade desta temporada, conseguindo 11 golos e seis assistências em 25 jogos.



Considera, por isso, que chega "numa fase boa" da carreira, "depois de ter sido internacional, estar a fazer golos e boas exibições", mas assegura que tem "ainda muito para mostrar".



O reforço do FC Porto nunca trabalhou com Sérgio Conceição, mas esclareceu que as referências que tem do treinador não podiam ser melhores.



"Conheço por aquilo que me dizem as pessoas e os meus colegas - joguei com quase 90 por cento dos jogadores que fazem parte do plantel. Acho que vou gostar, porque todos os 'feedbacks' são bons. Vou tentar agradar ao máximo o mister", finalizou.