Gonçalves faz pódio na primeira etapa do Rali Dakar

A segunda etapa decorre hoje entre Resistência e San Miguel de Tucumán, também na Argentina, ao longo de 803 quilómetros.



A armada portuguesa de motards no Dakar é composta por mais dez portugueses. Joaquim Rodrigues (Hero) foi o segundo melhor luso, na 16ª posição, a 1m22s, e Hélder Rodrigues (Yamaha), que também integra o lote de candidatos a um lugar entre os primeiros, terminou em 27º, a 2m28s.

Paulo Gonçalves (Honda) terminou ontem a primeira etapa do Rali Dakar, disputada entre Assunção (Paraguai) e Resistência (Argentina), na terceira posição, na categoria de motos.O português fez o tempo de 28m48s na tirada inaugural, ganha pelo espanhol Juan Pedrero García, em 28 minutos e 22 segundos. Na prova de 39 quilómetros, o norte-americano Ricky Brabec (28m34s) acabou em segundo lugar."Dia positivo, o Dakar 2017 arrancou com uma curta especial de apenas 39 quilómetros, consegui o 3º melhor tempo, muito tranquilo. O verdadeiro Dakar ainda está para começar e aí será muito importante manter um bom ritmo. Vamos continuar a trabalhar para sair desta edição com o objetivo cumprido: vencer", disse Paulo Gonçalves no final da etapa, não atribuindo por isso especial relevância à classificação conseguida na etapa de ontem.