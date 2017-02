“Gostamos de depender só de nós”

O treinador portista voltou a pedir o apoio dos adeptos na ‘fortaleza do Dragão’ e confia que Hugo Miguel é o homem certo para dirigir a partida. "Espero um bom trabalho, que esteja ao seu nível e que não tenha influência direta no jogo", desejou Nuno Espírito Santo.

O mais importante de termos conseguido ficar a um ponto [do Benfica] é que agora só dependemos de nós e isso nós gostamos." Nuno Espírito Santo analisa o clássico com os olhos virados para cima, com o foco na liderança, agora mais próxima após o desaire das águias em Setúbal. Sobre os leões, desvaloriza a ausência de William e espera um adversário muito complicado."O FC Porto conhece perfeitamente o Sporting. Sabemos que a equipa está recheada de bons jogadores e que estes seguramente se vão apresentar na sua máxima força. A ausência de William será, com certeza, colmatada com outro jogador de igual qualidade", referiu o técnico. "Agora, também vão defrontar um FC Porto motivado, preparado e que vai dar tudo para ganhar", vincou.Espírito Santo entende este clássico como qualquer outro encontro, ou seja, importante, mas não decisivo. "Não é fundamental a situação em fevereiro. É, sim, fundamental chegar ao final do campeonato como líder e conseguirmos esse propósito de sermos campeões", disse. "É um jogo em que só temos um objetivo, que é vencê-lo, porque continuamos a olhar para cima", frisou.