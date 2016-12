Governo salienta reconhecimento internacional de Fernando Santos

O ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, enalteceu hoje o reconhecimento internacional alcançado pelo selecionador português de futebol, Fernando Santos, eleito o melhor treinador de seleções pela Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol (IFFHS).

"Ter tido o reconhecimento da maioria dos especialistas que votaram nesta eleição da Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol (IFFHS) é uma nova demonstração do enorme trabalho feito por Fernando Santos ao longo do ano e um grande motivo de orgulho para todos os portugueses", afirmou Tiago Brandão Rodrigues à agência Lusa.

Fernando Santos, campeão da Europa com a equipa das 'quinas', impôs-se nesta votação ao sueco Lars Lagerbeck, selecionador da Islândia, e ao alemão Joachim Löw, timoneiro da Alemanha.



Jesus felicita Fernando Santos

O técnico de futebol do Sporting considerou hoje que a distinção de Fernando Santos como melhor selecionador do ano pela Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol (IFFHS) comprova que "os treinadores portugueses são os melhores do mundo".

"Quero felicitar o Fernando Santos pela eleição como melhor selecionador do mundo em 2016 pela Federação Internacional de História e Estatística do Futebol. Um reconhecimento mais do que merecido e justo e que comprova aquilo que eu venho a dizer há muitos anos: os treinadores portugueses são os melhores do Mundo", refere Jorge Jesus, num comunicado divulgado pelo Sporting.

Fernando Santos treinou o Sporting na época 2003/2004.





O Benfica felicitou hoje Fernando Santos, que levou Portugal à conquista do Europeu de futebol de 2016, pela distinção de melhor selecionador do ano pela Federação Internacional de História e Estatística do Futebol (IFFHS).

"O Fernando Santos é um homem bom, que conseguiu coroar o esforço dos clubes e da Federação Portuguesa de Futebol com a conquista do Campeonato da Europa de futebol, em França, fruto de enorme capacidade de liderança, da força de vontade e da aptidão para superar obstáculos que o caracterizam", disse o presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, em declarações publicadas no site oficial do clube.

Luís Filipe Vieira já trabalhou com Fernando Santos no Benfica, na época 2006/2007, na qual o atual selecionador nacional levou a equipa lisboeta a terminar o campeonato no terceiro lugar, tendo sido despedido logo no início da temporada seguinte e substituído pelo espanhol José Antonio Camacho.





Bruno de Carvalho diz que prémio é justo reconhecimento do trabalho

O presidente do Sporting defendeu hoje que Fernando Santos teve o "justo e merecido reconhecimento" do seu trabalho com a atribuição do prémio de melhor selecionador de 2016 pela Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol (IFFHS). "Quero dar os parabéns pelo justo e merecido reconhecimento do Fernando Santos com a eleição de melhor selecionador do mundo pela Federação Internacional de História e Estatística do Futebol", escreveu Bruno de Carvalho na sua página oficial no Facebook.















