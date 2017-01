Graham Taylor morre aos 72 anos

De 1990 a 1993 esteve à frente da seleção inglesa, numa fase complicada em que viu a equipa ser última do seu grupo no Europeu de 1992 e falhar o apuramento para o Mundial de 1994, frente à Holanda.

Graham Taylor, antigo selecionador de futebol de Inglaterra, morreu esta quinta-feira aos 72 anos, informou a família em comunicado, explicando que o antigo técnico morreu em casa."Com grande tristeza, anunciamos que Graham morreu hoje de manhã em casa, com suspeita de ataque cardíaco. A família está devastada com esta súbita e inesperada perda", refere a nota em relação ao ex-jogador e treinador.Entre os clubes que orientou, Graham Taylor fez parte do sucesso do Watford, conduzindo na década de 80 a equipa à primeira Liga inglesa, e também do Aston Villa.