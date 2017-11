Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Grandes em guerra com a arbitragem

FC Porto diz que o Sporting foi beneficiado frente ao Sp. Braga e que já devia ter 5 pontos de vantagem.

Por João Pedro Óca e Pedro Neves de Sousa | 01:52

Benfica, Sporting e FC Porto abriram mais um capítulo da guerra contra a arbitragem, após uma jornada envolta em polémica.



Os dragões arrasaram a prestação de Carlos Xistra no Sporting-Sp. Braga. "O FC Porto segue no comando da Liga, com 4 pontos de vantagem sobre o Sporting, mas poderiam ser 5 se não tivesse sido anulado um golo limpo ao Sp.Braga quando o jogo estava empatado a zero e se tivesse sido assinalada uma falta clara de Doumbia no lance que dá origem ao penálti que permite o 2-2 final", lê-se na newsletter ‘Dragões Diário’.



De pronto, Nuno Saraiva, diretor de comunicação do Sporting, respondeu no Facebook.



"No Porto, ficaram dois penáltis claros por marcar que poderiam deixar a equipa a perder por 2-0 aos 20’. E no Benfica, houve dois cartões vermelhos que ficaram por mostrar, o que colocaria estes a jogar com 9 jogadores", escreveu o dirigente que já tinha ‘quebrado’ a aliança entre os clubes ao denunciar alegados penáltis de Felipe contra o Belenenses, no sábado.



Já os encarnados criticaram a equipa de arbitragem liderada por Artur Soares Dias, em Guimarães. "Penálti nítido sobre Salvio. Onde está o vídeo-árbitro? Se fosse na área do Benfica era penálti. Assim vai a liga Felipe Vale-Tudo", escreveu o Benfica no ‘Twitter’.



Nessa rede social, os encarnados referiram que "esta é a jornada da vergonha", dando como exemplo os lances polémicos dos jogos dos rivais. Fonte do clube da Luz disse ao CM que solicitou ao Conselho de Arbitragem a divulgação do áudio das comunicações do vídeo-árbitro desses mesmos lances, mas fonte do organismo garantiu ao CM que não vai aceder ao pedido.



Nomeados os "melhores árbitros disponíveis"

As críticas bracarenses às nomeações de Carlos Xistra e do vídeo-árbitro Rui Costa ainda não mereceram resposta oficial do Conselho de Arbitragem (CA) da FPF. Contudo, fonte do CA garantiu ao CM que as escolhas para esse jogo tiveram como base os árbitros que estavam "em melhores condições e disponíveis".



Ao nosso jornal, a mesma fonte garantiu ainda que os juízes "não se sentem condicionados pelas decisões que tomam". Os minhotos não entendem como é que Rui Costa foi nomeado para vídeo-árbitro depois de ter errado no jogo entre Sporting e D. Chaves (5-1).



Já a nomeação de Carlos Xistra mereceu idêntica estupefação, uma vez que o juiz de Castelo Branco dirigiu o terceiro encontro dos bracarenses com os chamados grandes. A terminar, a mesma fonte criticou os clubes: "Os departamentos de comunicação estão a intoxicar o futebol."