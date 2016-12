Griezmann eleito melhor futebolista francês do ano

Griezmann também foi distinguido como melhor jogador da temporada 2015/16 da Liga espanhola de futebol em outubro.

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito





50%

50% 50% Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito





50%

50% 50% Muito satisfeito Outras 2 pessoas também já deram o seu contributo pub

O avançado do Atlético de Madrid Antoine Griezmann foi esta segunda-feira eleito futebolista do ano pela France Football, anunciou a revista francesa.Uma semana depois de ter sido terceiro na votação da mesma revista para a atribuição da Bola de Ouro, atrás do português Cristiano Ronaldo e do argentino Lionel Messi, Griezmann foi considerado o melhor jogador gaulês do ano pela publicação.O internacional francês, de 25 anos, foi o melhor marcador do Euro2016, no qual a sua seleção perdeu com Portugal na final, e foi finalista da Liga dos Campeões com o Atlético, que perdeu o troféu para o rival Real Madrid.