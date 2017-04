Grimaldo, Lisandro e Fejsa convocados para o clássico

Lista dos 21 convocados:



- Guarda-redes: Ederson e Júlio César.



- Defesas: Lisandro López, Grimaldo, Luisão, Lindelof, Eliseu, André Almeida e Nélson Semedo.



- Médios: Fejsa, Filipe Augusto, Samaris, Carrillo, Zivkovic, Salvio, Pizzi, Cervi e Rafa.



No entante, o treinador explicou que a presença destes três jogadores no jogo ainda está em dúvida."Regressam, sem bem que ainda com muitos condicionalismo, o Fejsa, o Grimaldo e o Lisandro. Depois amanhã veremos", afirmou na conferência de imprensa de antevisão oa jogo deste sábado.O técnico confirmou ainda a presença nos eleitos de Lindelöf e Eliseu. Em sentido inverso, Raúl Jiménez e Jardel estão fora devido a lesão.