Grimaldo só sai por 40 milhões de euros

A presença no Campeonato da Europa de sub-21, que decorre na Polónia, pode acabar com as dúvidas da equipa de Pep Guardiola e fazer os ingleses aumentarem a proposta para chegarem aos 40 milhões.Certo é que Luís Filipe Vieira está preparado para perder o jogador, mas pelo preço que considera justo.Aliás, não foi por acaso que o Benfica renovou contrato com Eliseu. O defesa-esquerdo português, de 33 anos, oferece todas as garantias de segurança defensiva a Rui Vitória.Aliás, o campeão europeu integra ainda o leque de convocados da seleção nacional que está a preparar a Taça das Confederações.