Grupo de adeptos invade treino do Guimarães e agride jogadores

Incidente terá acontecido na sessão de treino desta quarta-feira.

Um grupo de cerca de 30 adeptos invadiu, esta quarta-feira, o treino do Vitória Sport Clube (Vitória de Guimarães).



Segundo avança a TVI 24, alguns jogadores da equipa liderada pelo treinador Pedro Martins foram mesmo agredidos pelo grupo.



A sessão de treinos decorria à porta fechada, mas os adeptos conseguiram entrar e pediram satisfações à equipa, que já não vence há seis jogos e está no nono lugar da tabela classificativa da Primeira Liga de Futebol.



Recorde-se que esta já não é a primeira vez que tal acontece no complexo desportivo do clube da Cidade Berço: em 2011, Rui Vitória foi presenteado com um episódio semelhante no seu primeiro treino à frente do Vitória de Guimarães.



