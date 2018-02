Guarda-redes foi beber água e quando deu conta já a bola tinha entrado

Mark Flekken, guardião do Duisburg, protagonizou momento insólito na segunda liga alemã.

Mark Flekken, guarda-redes do Duisburg, clube da segunda divisão alemã é o protagonista de um dos vídeos do momento. Mais de três milhões e meio de pessoas já viram, na rede social Twitter, a sua última proeza, no jogo contra oMas o holandês seguramente dispensaria a atenção. É que o vídeo mostra o momento bizarro em que o jogador decide virar costas ao jogo para ir ao fundo das redes buscar uma garrafa de água e beber, alheio ao que se passava a poucos metros de si.O guardião tinha acabado de marcar um pontapé de baliza e tudo parecia controlado. Mas, nas costas de Flekken, o Inglostad ganhou a bola, mandou um balão para o ataque e o defesa Gerrit Nauber atrasou de cabeça para Flekken. Não contava que este estivesse sossegado a beber a sua água.O avançado Stefan Kutschke aproveitou o brinde e marcou o golo mais fácil da sua carreira.E assim o que poderia ter sido uma tarde memorável - Flekken defendeu um penálti minutos antes - tornou-se um embaraçoso vídeo viral. O golo permitiu o empate ao Inglostad na partida, mas Tashchy salvou a honra do colega, ao converter um penálti que deu a vitória ao Duisburg. Mas não é nada disso que ficará na memória dos adeptos...