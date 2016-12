Guarda-redes toca na bola com a mão e árbitro marca penálti

Continuar a ler



Um árbitro cometeu um erro grave (e insólito) este domingo na Turquia. Num encontro entre o Rizespor e o Osmanlispor, da primeira liga de futebol turca, o árbitro Cüneyt Çakir assinalou grande penalidade contra o Rizespor porque um jogador tocou a bola com a mão. Até aqui tudo bem... fora o facto de ter sido o guarda-redes a tocar no esférico, num lance perfeitamente legal.Çakir insistiu e foi avante com a falta. A equipa adversária, no entanto, acabou por não aproveitar a oportunidade e falhou a marcação do penálti.