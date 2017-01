Guardiola admite que pode não ser suficientemente bom para o City

Um dos jogadores mais criticados tem sido o guarda-redes Claudio Bravo, uma escolha de Guardiola, que dispensou o inglês Joe Hart, que tinha sido titular nas últimas temporadas, mas o treinador diz que nunca atribuirá culpas pelas derrotas ao chileno.



O treinador do Manchester City, Pep Guardiola, defendeu esta sexta-feira os seus jogadores "fantásticos" e admitiu que talvez não seja bom o suficiente para o clube da Liga inglesa de futebol."Talvez não seja bom o suficiente para eles [jogadores]", afirmou Guardiola, quando questionado sobre a falta de consistência da equipa nos últimos encontros, depois de ter vencido os 10 primeiros jogos da temporada.Os últimos resultados dos 'citizens', que caíram para o quinto lugar, a 10 pontos do líder Chelsea, levantaram algumas dúvidas sobre a qualidade do plantel do clube.