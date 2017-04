Guardiola disposto a fazer de Ederson o guarda-redes mais caro de sempre

Há muito que se sabe do interesse do Manchester City em Ederson, o guarda-redes do Benfica que tem sido titular indiscutível.

Dinheiro não falta aos ingleses de Manchester e Pep Guardiola, o treinador dos ‘citizens’, está disposto a fazer de Ederson o guarda-redes mais caro da história do futebol, superando os 50 milhões de euros pagos pela Juventus ao Parma, por Gianluigi Buffon, segundo avança o site do Daily Star.

No último clássico entre Benfica e FC Porto, muitos foram os clubes estrangeiros que vieram ao Estádio da Luz para observar potenciais contratações.



Manchester United, Chelsea, Liverpool, Barcelona e Juventus foram alguns dos nomes que estiveram presentes nas bancadas.

