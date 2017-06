Guardiola quer levar Semedo

O defesa do Benfica tem contrato com as águias até junho de 2021 e uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros.

O Manchester City pode voltar atacar na Luz. O treinador espanhol Pep Guardiola está de olho no lateral-direito Nélson Semedo e nos próximos dias pode chegar à SAD do Benfica uma proposta pelo jogador de 23 anos.Os ‘citizens’ contrataram já aos encarnados o guarda-redes brasileiro Ederson (40 milhões de euros), estão de olho no lateral espanhol Grimaldo e agora as atenções da equipa inglesa vão também para o internacional português que está ao serviço de Portugal na Taça das Confederações, na Rússia.O Barcelona tem sido o principal interessado no jogador, mas os 50 milhões de euros pedidos pelos responsáveis encarnados têm colocado o negócio num impasse, já que o emblema culé não vai além dos 30 milhões pelo jogador.O Manchester City surge agora como principal candidato a contratar Nélson Semedo para 2017/2018. Luís Filipe Vieira já fez saber que não abdica dos 50 milhões por um jogador com mais mercado. Além do Manchester City e do Barcelona também os alemães do Bayern de Munique já manifestaram interesse no defesa-direito.