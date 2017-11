Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Guedes brilha no Valência

Sétima vitória seguida com o português como figura principal.

Por Mário Pereira | 09:15

Gonçalo Guedes e o Valência continuam a fazer furor em Espanha. A equipa ‘che’ ganhou ontem em casa ao Leganés, por 3-0, naquela que foi a sétima vitória consecutiva na competição. Este é já o melhor arranque de temporada da história do Valência.



Com este triunfo, a formação valenciana mantém-se firme no segundo lugar da classificação, a quatro pontos do líder Barcelona, que ontem ganhou em Camp Nou ao Sevilha por 2-1 (bis de Paco Alcácer).



O avançado português Gonçalo Guedes não marcou no jogo de ontem, mas continua a ser o motor do Valência e uma das figuras em maior destaque da liga espanhola. As suas exibições já levaram a crítica do país vizinho a considerá-lo a revelação da prova. Isto enquanto os adeptos do Valência, rendidos à qualidade do antigo jogador do Benfica, pedem um esforço aos dirigentes do clube no sentido de adquirir o passe de Guedes ao PSG. O internacional português está em Espanha cedido pelo clube francês.



Gonçalo Guedes fez ontem a capa do jornal ‘Marca’. Numa grande entrevista, o jogador revela "É muito bom que me comparem aos melhores jogadores do Mundo."