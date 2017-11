Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Guedes decide em jogo intenso

Rio Ave venceu o Sporting de Braga por 1-0.

06:00

O Rio Ave apurou-se ontem para os oitavos de final da Taça de Portugal, ao vencer em casa o Sp. Braga, por 1-0, num jogo intenso.



O jogo cedo ganhou um ritmo competitivo elevado, com o Rio Ave a ter mais bola e o Sp. Braga a responder em perigosas transições. Cássio negou o golo a Fransérgio aos 23’ e, aos 36’, os vila-condenses marcaram por Guedes, na conclusão de uma excelente jogada e do cruzamento teleguiado de Tarantini.



Disputada com agressividade e agitada, a partida tinha também no árbitro Tiago Martins um alvo preferencial de protestos, especialmente por parte dos bracarenses.

No segundo tempo, o Sp. Braga quis imediatamente tomar conta do jogo, mas revelava dificuldades em criar ocasiões de golo e até foi Guedes a ameaçar o segundo (61’).



O jogo entrou em vertigem ofensiva e Hassan falhou o empate de forma escandalosa. Capaz de tirar a iniciativa ao adversário, o Rio Ave também criava perigo mas seria Paulinho a roçar o empate (87’) num lance em que acabou a pedir grande penalidade. Nos minutos finais os arsenalistas pressionaram, mas o Rio Ave defendeu bem a sua baliza e garantiu o apuramento.