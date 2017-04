Guedes rende 26 milhões ao Benfica

Com esta operação, a SAD ficará com três linhas obrigacionistas em simultâneo. Atualmente tem uma de 50 milhões (com juro de 4,25% e que termina em 2019) e outra de 45 milhões (taxa de 4,75%, 2018).

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito

20%

20%



80% Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito

20%

20%



80% Muito satisfeito pub

A Benfica SAD teve um "ganho" de 26 milhões de euros com a venda de Gonçalo Guedes ao PSG por 30 milhões. Os restantes quatro milhões foram gastos, sobretudo, em serviços de intermediação. Já o negócio de Hélder Costa, contratado pelo Wolverhampton por 15 milhões, rendeu às águias quase 13 milhões.Esta informação consta do prospeto enviado pela Benfica SAD à CMVM com vista à emissão de um novo Empréstimo Obrigacionista (EO) de 50 milhões de euros. Este documento revela ainda que o brasileiro Hermes custou aos encarnados mais de 2,9 milhões de euros, enquanto o jovem português Pedro Pereira custou quase 2,7 milhões de euros.Num encontro com jornalistas, Domingos Soares de Oliveira, administrador da SAD, revelou que o objetivo com a emissão deste EO é "reduzir a exposição à Banca portuguesa". Ou seja, a sociedade deverá usar mais de 48 milhões (após o desconto de comissões de 1,7 milhões) para amortizar empréstimos bancários. A emissão, que tem um juro de 4%, pode ser subscrita até 20 de abril e o reembolso terá lugar em 2020.