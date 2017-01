Guedes salva contas de Vieira

O negócio esteve quase fechado, mas sofreu um retrocesso e o sueco só deve sair no final da temporada.



A negociação surge depois de gorada a transferência de Raúl Jiménez para o Tianjin Quanjin por 50 milhões. O facto de o clube chinês e de o avançado terem recusado a conclusão do negócio deixou o presidente irritado, tal como o impasse na mudança de Lindelof para o Man. United.O negócio esteve quase fechado, mas sofreu um retrocesso e o sueco só deve sair no final da temporada.

A iminente transferência de Gonçalo Guedes, por um valor a rondar os 30 milhões de euros, permite a Luís Filipe Vieira respirar de alívio. O presidente do Benfica definiu como objetivo para o mercado de inverno vender uma das pérolas da equipa e fazer um importante encaixe financeiro, e é já perto do fecho da janela de transferências (dia 31) que alcança a meta a que se propôs.Ao que oapurou, os responsáveis encarnados apressaram-se para concretizar uma venda milionária, numa fase em que já estavam impacientes por não concretizarem o objetivo.O líder das águias viajou na quinta-feira para Inglaterra, onde se encontrou com Jorge Mendes, empresário de Guedes, para fechar a transferência do avançado de 20 anos. O esforço do líder das águias resulta na venda de mais um produto da formação por valores astronómicos. Manchester United, Valência ou PSG são os destinos prováveis do jovem, que está mesmo de saída da Luz, apesar de convocado para o jogo de hoje diante do Tondela.