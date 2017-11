Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Guerra aberta entre Salvador e Bruno de Carvalho

Depois do empate entre Sporting e Sp. Braga, os presidentes de ambos os clubes deram início a uma constante troca de palavras.

Por Mário Morgado Ribeiro | 08:43

Há uma guerra aberta entre Sporting e Sp. Braga com sucessivas trocas de palavras entre os presidentes dos respetivos clubes, desde o empate (2-2) em Alvalade, no passado dia 5 de novembro. António Salvador, líder do clube bracarense, negou ontem ter "construções de milhões a meias" com Luís Filipe Vieira, contrariando as acusações de Bruno de Carvalho no domingo, apesar de deixar clara a relação pessoal que mantém com o presidente do Benfica, "o que acontece com muitos outros presidentes de clubes".



O dirigente leonino não demorou a reagir ao comunicado de Salvador, no Facebook. "Está a alimentar uma novela que apenas serve para agradar a alguns que querem ver casos como os vouchers e os emails saírem da agenda" e exemplificou a alegada cumplicidade entre Vieira e Salvador. "É que a Britalar e a Obriverca [firmas de construções situadas em Braga e Alverca, respetivamente], ou outras empresas de cada um, nunca fizeram obras em conjunto… Vá-se lá saber o porquê destas afirmações. Não serei eu a analisar, mas que deixa alguma curiosidade, deixa."



O empresário Jorge Mendes também foi chamado à liça. Bruno de Carvalho afirmou haver um "agente comum" entre Sp. Braga e Benfica, o que levou Salvador a revelar o "desespero" do presidente do Sporting para vender um jogador e a questionar "se não seria o mesmo agente a que Bruno de Carvalho insistentemente tentou recorrer telefonicamente nos passados 30 e 31 de agosto para, mesmo sobre o fecho do mercado, rogar pela venda de um dos melhores e mais influentes jogadores do Sporting, que não se concretizaria, apesar dos esforços que levou a cabo durante todo o defeso".



O CM sabe que se trata da transferência de William para o West Ham.



PORMENORES

Conferência de imprensa

"Mande lá a gravação da conferência de imprensa após o jogo da 1ª jornada com o Benfica", escreveu Bruno de Carvalho. Fonte do Sp. Braga disse ao CM que António Salvador não contestou na Luz por estar castigado, devido a críticas à arbitragem após a derrota com o Sporting (3-2) na última época.



Novela William Carvalho

"Se acabarmos com esta estranha telenovela, veremos. Mas continuo a ter uma boa impressão dos clubes ingleses." Bruno de Carvalho abriu a porta a um negócio com o West Ham, apesar da venda falhada de William para os ‘hammers’ no verão.