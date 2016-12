Guerra de títulos de futebol ao rubro

De 1939 até agora efetuou-se a prova que a FPF denomina por I Divisão/I Liga: o Benfica regista 32 vitórias; o FC Porto 26; o Sporting 18; o Boavista e o Belenenses um título cada.Ainda de acordo com a FPF, a Taça de Portugal começou a disputar-se em 1939. O Benfica tem 25 troféus; o Sporting, 16; o FC Porto, 16; o Boavista, cinco; o V. Setúbal e o Belenenses, três; Sp. Braga, dois; Académica, dois; Leixões, Beira-Mar e E. Amadora, um. Perante estes números, o Sporting reclama 22 títulos de campeão nacional, pois junta os 18 do item I Divisão/I Liga aos 4 do Campeonato de Portugal. Já o Benfica diz que tem 35 títulos, já que soma os 32 da I Divisão/I Liga aos 3 do Campeonato da Liga I Divisão.Fonte oficial da FPF disse esta sexta-feira aoque não se pronuncia sobre a "contabilidade dos clubes".