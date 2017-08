Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Guimarães apresenta plantel em noite de festa

Apresentação foi transmitida em direto nas redes sociais.

Em ambiente festivo, numa cerimónia que decorreu na praça de S. Tiago, bem no centro histórico da cidade berço, o Vitória de Guimarães fez ontem a apresentação dos plantéis (equipas principal e B) para a época prestes a começar.



Um a um, os jogadores da equipa treinada por Pedro Martins desfilaram e receberam aplausos de uma enorme multidão que não se cansou de incentivar os atletas. A cerimónia foi também uma manifestação de fervor clubístico e ainda um voto de confiança à equipa que no próximo sábado defronta o Benfica, na Supertaça, em Aveiro.



Um jogo que marca o arranque da época para as duas formações e que reedita o duelo que fechou a temporada passada, no Estádio Nacional, quando os encarnados venceram os minhotos por 2-1. Ontem foi manifestado o desejo de que o desfecho seja agora diferente.



Os jogadores das duas equipas do V. Guimarães ostentaram os diversos equipamentos (principal e alternativos) para a nova temporada.