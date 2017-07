Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Hamilton vence GP da Grã-Bretanha e fica a um ponto de Vettel no Mundial de F1

Piloto britânico aproveitou problema no carro do alemão, que ficou em sétimo.

Por Lusa | 14:47

O britânico Lewis Hamilton (Mercedes) venceu este domingo o Grande Prémio da Grã-Bretanha, 10.ª prova do Mundial de Fórmula 1, e ficou a um ponto do alemão Sebastien Vettel (Ferrari), líder do campeonato.



Hamilton gastou 1:27.21,430 horas para vencer pela quarta vez consecutiva em Silverstone, terminando com uma vantagem de 14,063 segundos sobre o finlandês Valtteri Bottas (Mercedes) e de 36,570 sobre o também finlandês Kimi Raikonnen (Ferrari).



Vettel, que terminou em sétimo, após um problema num pneu na penúltima volta, mantém a liderança do Mundial, mas agora com apenas um ponto de avanço sobre Hamilton e 23 sobre Bottas.