Hanse em 38.º lugar no esqui alpino olímpico

Esquiador luso, que reside em França, concluiu a prova em 1.58,61 minutos.

Por Luís Magalhães | 08:41

O português Arthur Hanse terminou no 38º lugar na prova de esqui alpino, nos Jogos Olímpicos de inverno que estão a decorrer em PyeongChang, na Coreia do Sul.



O esquiador luso, que reside em França, concluiu a prova em 1.58,61 minutos, mais 19,62 segundos do que o vencedor da prova, o sueco André Myhrer.



Hanse garante que as suas metas para a competição foram atingidas. "Objetivo cumprido. Estou contente por mim e pelo país, obrigado a todos pelo apoio, foi muito importante para mim ouvir falar de Portugal nos Jogos Olímpicos de inverno", confessou.



Esta é a sexta melhor classificação de sempre de portugueses em olimpíadas de inverno.