Hasta Cristiano 200 milhões não chegam

Certo é que a alegada vontade de saída do capitão português - que surgiu após a acusação de fraude fiscal de 14,7 milhões de euros - ainda não foi confirmada. Uma eventual venda de 200 milhões de euros beneficiaria o Sporting (4,5 milhões) e o Nacional (450 mil) pelos respetivos direitos de formação.



Finalmente – até porque o Bayern negou o interesse –, o PSG, com um aspeto curioso. Segundo a rádio espanhola 'Onda Cero', Pepe estaria a influenciar Ronaldo a optar pelos franceses, já que o próprio central deve acabar na 'cidade luz'.

A suposta vontade de Ronaldo em abandonar o Real Madrid deixou outros gigantes europeus a fazer contas à vida, tendo em vista uma eventual proposta a apresentar ao clube madrileno.Ontem, a imprensa inglesa noticiava que o Manchester United prepara 200 milhões de euros acompanhados do passe de David De Gea, guarda-redes espanhol há muito pretendido pelos ‘blancos’. A questão é que, nesse cenário, CR7 seria treinado por José Mourinho, com quem teve uma relação desgastante no Real Madrid.Ainda em Inglaterra, também o Chelsea estará atento a toda a situação, estudando um pacote similar, mas incluindo o nome de Eden Hazard, médio belga considerado um dos melhores jogadores da atualidade.