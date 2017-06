Herdeiros de Jorge Gonçalves reclamam 5 milhões ao Sporting

Entre as várias testemunhas arroladas estão Paulo Futre, José Maria Ricciardi, Dias Ferreira (à data vice-presidente dos leões) e o próprio Frank Rijkaard, que atualmente é treinador sem clube.

O que achou desta notícia?







100% Muito insatisfeito

100%





Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







100% Muito insatisfeito

100%





Muito satisfeito pub

Os herdeiros de Jorge Gonçalves, antigo presidente do Sporting, colocaram uma ação em tribunal contra o clube de Alvalade em que reclamam pouco mais de cinco milhões de euros de dívidas em relação à venda de Frank Rijkaard em outubro de 1988. Na altura, Gonçalves intitulou o holandês como "1ª unha do leão".O documento, a que o CM teve acesso, revela que o antigo líder dos leões (morreu em agosto de 2015) pagou cerca de 2,2 milhões pelo jogador que nunca jogou em Portugal. Por uma falha na inscrição, o internacional holandês rumou aos espanhóis do Saragoça por empréstimo e no ano seguinte foi transferido para os italianos do AC Milan, por um valor global de 5 milhões de euros, segundo os advogados dos herdeiros de Jorge Gonçalves.Desta forma, entre aquilo que foi pago pelo jogador ao Ajax em 1988 pelo antigo dirigente, mais-valias e juros de mora, os herdeiros consideram-se credores do Sporting em 5 milhões de euros.