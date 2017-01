Hermes assina pelo Benfica até 2021

O defesa lateral esquerdo Marcelo Hermes assinou contrato com Benfica até 2021, anunciou esta quarta-feira o clube tricampeão nacional de futebol e líder da I Liga.



Em declarações à BTV, o jogador de 22 anos, proveniente do Grémio de Porto Alegre, definiu-se como "um lateral bom defensivamente", que apoia bem no ataque, e disse pretender "ajudar o Benfica a conquistar muitos títulos".



"Estou muito feliz por estar neste grande clube e sou mais um para acrescentar de forma a ajudar o Benfica a conquistar muitos títulos", afirmou o jogador.









Em dois anos na equipa do Grémio de Porto Alegre, Marcelo Hermes marcou dois golos, em 34 jogos.



Marcelo Hermes, que vestirá a camisola 38, anteviu uma adaptação com facilidade ao plantel dos encarnados, tanto mais que existem "vários brasileiros" na equipa comandada por Rui Vitória.

