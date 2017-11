Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Herrera compra 'bomba' de 80 mil euros

Craque do FC Porto faz furor junto ao stand.

08:43

Héctor Herrera, médio do FC Porto, foi surpreendido por fãs, na sexta-feira à tarde, quando levantava um Jaguar F-Type Roadster, no stand da marca, na zona industrial do Porto. O veículo custa cerca de 80 mil euros.



O atleta, que regressou lesionado da seleção mexicana e por isso não estava convocado para o jogo frente ao Portimonense, mostrou-se entusiasmado com a ‘bomba’. Aproveitou para distribuir alguns autógrafos e aceitou tirar fotos com adeptos.