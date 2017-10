Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Heynckes designado treinador do Bayern Munique até ao fim da época

Anúncio foi feito pelo pentacampeão germânico de futebol no seu site oficial.

Por Lusa | 16:23

O treinador alemão Jupp Heynckes, de 72 anos, vai orientar o Bayern Munique até ao fim da época 2017/2018, substituindo o italiano Carlo Ancelotti, anunciou esta sexta-feira o pentacampeão germânico de futebol no seu site oficial.



"A direção do FC Bayern e Jupp Heynckes estabeleceram hoje um acordo de colaboração até 30 de junho de 2018. [Heynckes] vai assumir as funções de treinador do FC Bayern a partir de segunda-feira", informou o clube bávaro, em comunicado.



O antigo treinador do Benfica, nas épocas 1999/2000 e 2000/2001, foi o último técnico a vencer a Liga dos Campeões no comando do Bayern, em 2013, ano em que também conquistou o campeonato alemão e a Taça da Alemanha.



Heynckes, que estava retirado desde essa altura, regressa ao cargo de treinador do 'colosso' germânico para suceder a Ancelotti, que foi despedido na semana passada, tendo sido substituído, interinamente, pelo francês Willy Sagnol, que liderou a equipa no empate 2-2 com o Hertha Berlim.



"Não se trata de um regresso, mas de um favor a um amigo. E só o faço porque devo muito ao Bayern", admitiu Heynckes, em entrevista à revista desportiva Kicker, assinalando ter "um bom pressentimento" para a nova etapa da sua vida.



Heynckes, que será coadjuvado por Peter Hermann e Hermann Gerland - o comunicado não faz referência a Sagnol -, tem a vantagem de já ter treinado algumas das atuais 'estrelas' da equipa, casos de Neuer, Boateng, Müller, Alaba, Javi Martinez, Ribéry e Robben.